大陸外交部發言人華春瑩1日主持例行記者會。《北京青年報》記者提問,斐濟政府近日勒令台灣當局駐斐「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「台北駐斐濟商務辦事處」,摘除含有原名稱的銘牌,並沒收其使用的外交車牌。截至目前,台灣所有非邦交國的駐館名稱中都沒有了「中華民國」或「台灣」的字眼。中方對此有何評論?

華春瑩表示:「我認為,斐濟政府做了一件非常正確的事。中方對斐濟政府根據一個中國原則處理涉台問題表示高度的肯定和讚賞,這也再次充分表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向,大勢所趨。」

據了解,台灣目前與非邦交國中,美、日分別是駐美國臺北經濟文化代表處、與台北駐日經濟文化代表處,但背後還有美國在台協會(對口台灣美國事務委員會)

、日本台灣交流協會(對口台灣日本關係協會)等有台灣字眼的非正式外交駐外機構,其中日本的名稱是於2017年1月1日由「日本國財團法人交流協會台北事務所」更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」。

據報導,我外交部7月31日表示,駐斐濟代表處原先正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji)。在大陸施壓下,駐處名稱改為「駐斐濟臺北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)。為此強烈譴責大陸的作為,未來也將持續與斐濟政府溝通,爭取恢復原有名稱。

無獨有偶,台灣與斐濟甫於7月30日U12世界盃棒球賽預賽最後一天交手,中華少棒隊首局就打了30人次、敲17支安打,猛攻27分奠定勝基,終場以32比0提前4局獲勝,以分組第2晉級複賽。

(中時 )