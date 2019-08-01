美國海軍受賄腐敗醜聞不斷

美國海軍近日又爆「肥倫納德」(Fat Leonard scandal)式腐敗案，一名韓國的國防承包商以賄賂家人等多種方式，買通了多位美海軍駐太平洋司令部後勤軍官和船長，以獲得海事後勤服務訂單或招標相關機密資訊。目前美國法院已就此案進行司法調查，目前還不知涉案的海軍軍官人數規模有多大。

據《防務新聞》報導，韓國防務承包商「DK海事服務」(DK Marine Service)公司與美國海軍已合作多年，過去曾向第7艦隊航母提供補給與後勤，美國司法部近期對這家位於韓國釜山市的公司負責人提起行賄指控。而這起案件也讓人聯想起當年震驚美國海軍的「肥倫納德」案。

據了解，「肥倫納德」案於2013年爆發，緣於一位體重160公斤的馬來西亞商人倫納德(Leonard Glenn Francis)向美第7艦隊軍官提供數十萬元現金、奢侈品與色情服務，以換取屬於軍事機密的艦隊動態，方便其公司對艦隊提供燃料、拖船、駁船、食物及其他相關海事服務。此案經過法院審理後，肥倫納德及其公司多人認罪，另有17名美海軍軍官認罪後轉送軍事法庭審判，目前尚有多人的司法程序尚未結束。

報導說，據密西根州東區法庭的相關文件顯示，韓國「DK海事服務」承包商CEO金成一(音) 涉嫌向美國海軍提供賄賂，以換取機密資訊或者直接獲得補給訂單，被控賄賂罪，另外美軍海上運輸司令部一艘補給船的船長亦因涉嫌受賄和腐敗罪遭到逮捕。承包商被控以提供額外的車票、酒店、家屬的工作機會換取保密的美軍海運船期、招標競爭對手的出價資訊和其他機密資訊。

除此以外，美國海運司令部釜山中心一位未透露姓名的前運營總監也被美國司法部調查，他也被控在海運司令部釜山中心任職期間，提供承包商類似的機密資訊，或直接指示特定海事服務承包商進行維修補給。

報導說，目前尚不清楚賄賂案的涉案規模，但這家韓國海事承包商過去10年裡曾與美國海軍多個司令部進行廣泛合作，因此也服務過雷根號與華盛頓號航母與多艘驅逐艦及支援艦。

報導表示，這件腐敗案目前規模可能不大，但是仍然震驚美國朝野，因為「肥倫納德案」已過去5年，美國海軍駐外艦隊的腐敗問題仍很嚴重。

(中時電子報)