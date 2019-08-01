據南韓韓聯社報導，南韓國家情報院今天向國會情報委員會彙報指出，北韓本月可能將繼續進行飛彈試射等武力展示。國家情報院分析，其中主因有二，包括南韓軍方採購F-35匿蹤戰機等先進武器，以及韓美聯合軍演；另外，北韓打算在美朝談判全面展開前，加快改進武器系統。

國家情報院指出，美國總統川普6月30日在板門店與北韓領導人金正恩會晤後，對外釋放關係緩和信號，但北韓自7月中旬後，以南韓增強軍力和韓美聯合軍事演習在即為由，重新開始對南韓口誅筆伐。國家情報院認為，北韓7月下旬起一面強化軍事活動，但一面避免對美國直接施壓，保持溝通。

金正恩7月間的軍事和政治公開活動共8次，遠少於去年同期的20次，可視為北韓保持克制，致力於對美、對韓釋放信號。

對於北韓昨天試射兩枚飛彈，國家情報院表示，發射體參數類似於新型短程彈道飛彈，但因北韓稱之為「新型大口徑可控型火箭彈」，南韓還在進行追加分析。另外，北韓7月25日試射的飛彈射程有600多公里，國家情報院認為，北韓在飛行末段運用彈翼控制飛行軌跡，試圖延長射程以躲避攔截。

(中時 )