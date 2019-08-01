中信兄弟1日作客新莊球場對戰富邦悍將，兩隊分別派出萊福力與游霆崴先發，悍將22歲小將游霆崴表現亮眼，擺脫上次先發1.1局失7分的陰霾，這次對戰中信兄弟7.1局無失分完全壓制對手，最終悍將以5比0奪下勝利，中信兄弟則是在新莊球場吞下8連敗。

前4局呈現投手戰，雙方皆沒讓對手攻得任何分數，直到第5局悍將才開啟得分大門，首先陳凱倫的滾地球造成蘇緯達失誤站上壘包，林宥穎補上安打後，王正棠適時二壘安打為悍將攻下首分，接著高國輝高飛犧牲打、林益全敲安再添分數，悍將取得3比0領先。

8局上半悍將又有攻勢，高國輝安打後，林益全、林哲瑄連續2支二壘安打再多添2分，擴大領先成5比0。

游霆崴此役主投7.1局無失分，僅被敲出零星的3支安打，送出7次三振為生涯新高，先發繳出亮眼成績單，並獲選為單場MVP。後援投手林羿豪、王尉永聯手壓制，最終悍將就以5比0完封中信兄弟，而兄弟則吞下新莊球場8連敗。

(中時電子報)