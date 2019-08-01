大陸公告今起停止「自由行」陸客來台，行政院主計總處副主計長蔡鴻坤說，如果影響180億元觀光收入，將影響GDP 0.1%。對此，台大國發所教授杜震華表示，影響GDP不會是0.1%，而是0.5%，「蔡若不是基本的總體經濟學沒唸懂，就是在誤導、討好政府，實在應該下台」。

美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士、台大國發所教授杜震華在臉書發文表示，大陸停止「自由行」陸客來台，行政院主計處副主計長蔡鴻坤被問到對今年經濟成長率的影響時 ，回答說：如果影響180億元觀光收入，將影響GDP 0.1% 。

他說，這個180億是假設來台人數減少50萬人、每人平均停留7天、每天平均花費188美元，共將減少200億元消費！但如果他（蔡鴻坤）念過「總體經濟學」的話，他應該了解什麼叫「乘數效果 」，也就是台灣的店家收到這兩百億元之後，若將 80%的收入拿去花用，花用之後拿到這筆收入的人繼續拿去花用，最後對台灣經濟成長的效果會是200億元的好幾倍。

杜震華表示，若消費傾向是0.8，那麼乘數效果就是5倍！這也是2017年台灣的平均家庭消費傾向！那影響GDP不會是0.1趴，而是0.5趴！蔡副主計長若不是基本的總體經濟學沒唸懂，就是在誤導、討好政府，實在應該下台，別砸了主計總處的招牌！

他同時指出，政府高層也不了解總體經濟學，讓我們看來覺得好笑， 0.5%的 GDP成長率減少，其實是很大的減少，可能讓主計總處認為今年經濟成長率可以「保2」的預期破功！

國發所教授杜震華PO文。（圖/翻攝自臉書）

(中時電子報)