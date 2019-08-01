性不性有關係！婚姻中無性關係的成因和形態百百種，不論是丈夫的早洩，還是太太的心理不平衡，如何維持熱度或改善相處，其實可求助性方面的專業資源。透過以下案例，來看看專家怎麼說。

個案：雅雯（35歲）結婚6年

年輕的時候，我算是個性慾滿強的女生，每天做都可以，自己偶爾也會買些性感內衣或成人用品，性對我來說，是很享受的事情。

不知何故，結婚生了2個兒子後，我的性慾就變低了。起初半年是因為還在哺乳，身體比較敏感、不喜歡被碰觸，所以沒有性生活。後來身體復原了，也沒什麼理由拒絕先生的求歡，就大概2～3個星期做１次。

雖說我們仍有性生活，但品質真的是大不如前。首先是因為有了孩子的關係，我們的孩子一個4歲，另一個1歲半，都是正愛黏著父母的年紀，再加上家中房間隔音又不是很好，所以只要孩子們在家，即便是在睡覺，我也無法盡興地與先生做愛，總是提心吊膽。

再來，不知道是不是懷孕期間停機太久的緣故，先生的性能力變得沒有以前持久。以前10～20分鐘不是問題，現在卻3～5分鐘就繳械投降，讓我有一種「水都還沒燒開，你就結束了」的感覺，因此更不想與先生做愛，變成一種惡性循環。

但先生仍有性需求，因此每次他求歡的時候，我就有一種「每天都在取悅3個男人，誰來取悅我啊？」的不平衡感。雖然先生也不是沒有在努力，還曾嘗試使用成人用品來助性，但我仍然覺得不開心，怎麼辦？

專家處方

孩子，的確是夫妻關係中，一項重要的課題。針對雅雯的個案，首先建議，還是要試著將孩子與夫妻的生活做些區隔，保留一些獨處的空間。例如每週固定１次，請保姆或家人幫忙照顧，或等孩子開始上幼稚園後，情況便能改善許多。

其次，關於夫妻兩人的性事問題，不論是丈夫的早洩，還是太太的心理不平衡，建議雙方都要坦誠溝通、共同解決，千萬不能覺得那只是「對方」的問題。例如先生的早洩問題，說實在太太也難辭其咎，應設法共同解決，尤其現在性方面的專業資源這麼多，不論是尋求性諮商或是專業醫師協助，都是不錯的辦法。

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(中時電子報)