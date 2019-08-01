中國大陸暫停陸客來台自由行，交通部祭出新台幣36億國旅補助，行政院長蘇貞昌今天指示各部會加碼推出第二波補助，包括研議鬆綁國旅卡使用限制。交通部觀光局長周永暉說，預計二周內提出方案。

交通部祭出36億元的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助四大方案，包括自由行周日至周五住宿，每房獎助1,000元等，將於9月1日上路，預估將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。

蘇貞昌今天在行政院會中表示，他要方案中再加入一項，「整合跨部會優惠措施」，比如經濟部有觀光工廠及商圈、農委會有休閒農場、客委會有客庄小鎮與客家文化重點發展區、原民會有部落旅行地區等，也都一併納入獎助措施範圍；也請人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，共同擴大方案推動成效。

周永暉出席行政院院會後記者會時表示，蘇貞昌在院會中提到，希望各部會加碼，包括農委會、客委會、原住民委員會、人總研議鬆綁國旅卡、經濟部商處司跟中小企業處如何與住宿串連等。

他說，第二波補助將由各部會編列預算，交通部將會凝聚各部會想法，在兩周內提出第二波具體方案。

(工商 )