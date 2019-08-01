中華航空前資深副總羅雅美。（張鎧乙攝）

檢調偵辦國安特勤私菸案，1日再度約談華航前資深副總羅雅美及空中商用品供應營銷處前副總邱彰信，並傳喚空品處協理于堯及小組長黃川禎及4名證人到案說明，晚間9時50分8名被約談對象全部移送北檢複訊，偵訊仍在進行中，于堯經檢察官複訊後，於10時30分諭令以50萬元交保，其他當事人仍在複訊中。

檢調偵辦國安特勤私菸案，為釐清專機免稅品物流訂運相關流程及組內分工，傳喚華航空品處協理于堯（圖）1日交保離開。（王英豪攝）

據悉，于堯及黃川禎是由檢察官直接以被告身分傳訊，羅雅美及邱彰信則是以尚潔梅告發瀆職的「他」字案被告約談到案。檢調將就出訪行程中菸品採購的完整流程進行深入追查。

檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢。(王英豪攝)

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