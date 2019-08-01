私菸案 羅雅美、邱彰信8人移送北檢 于堯先交保 22:042019/08/01 中時 王英豪 、 張鎧乙 、 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華航空空品處前副總邱彰信。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華航空前資深副總羅雅美。（張鎧乙攝） 檢調偵辦國安特勤私菸案，1日再度約談華航前資深副總羅雅美及空中商用品供應營銷處前副總邱彰信，並傳喚空品處協理于堯及小組長黃川禎及4名證人到案說明，晚間9時50分8名被約談對象全部移送北檢複訊，偵訊仍在進行中，于堯經檢察官複訊後，於10時30分諭令以50萬元交保，其他當事人仍在複訊中。 檢調偵辦國安特勤私菸案，為釐清專機免稅品物流訂運相關流程及組內分工，傳喚華航空品處協理于堯（圖）1日交保離開。（王英豪攝） 據悉，于堯及黃川禎是由檢察官直接以被告身分傳訊，羅雅美及邱彰信則是以尚潔梅告發瀆職的「他」字案被告約談到案。檢調將就出訪行程中菸品採購的完整流程進行深入追查。 檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢。(王英豪攝) (中時 ) #羅雅美 #邱彰信 #私菸案 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓藏鏡人 邱彰信羅雅美謝世謙列被告 04:102019/07/29 政治要聞 私菸案 北檢偵十組具財稅專業 將「以錢追人」 08:212019/07/29 社會 私菸案 北檢今早提訊張恒嘉 09:442019/07/29 社會 質疑北檢檢察長親綠 藍委今將前往最高檢踢館 10:142019/07/29 政治 學運崛起主子護航 羅雅美官運亨通 11:062019/07/29 社會 比吳音寧更威 羅雅美年薪爽拿近300萬 12:092019/07/29 生活 北檢出動4檢察官 就訊團購10人頭 17:072019/07/29 社會 私菸案 北檢向國安局借場所密訊20人 20:352019/07/29 社會 質疑北檢辦私菸案 藍赴最高檢踢館 04:102019/07/30 話題觀察 憂北檢大事小辦 國民黨最高檢踢館 04:102019/07/30 政治要聞 社會熱門新聞 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 私菸案 檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢複訊 - 社會 葡萄王改標案 董座緩起訴繳千萬 胞姊背信遭起訴 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。