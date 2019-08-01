英央行：脫歐不確定性帶衰 經濟衰退機率1／3 22:082019/08/01 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行的貨幣政策委員會，今天以9比0全票通過，把基準利率維持在0.75％。但英銀也警告，受到脫歐前景不確定性的影響，英國經濟有三分之一的機率會落入衰退中。 英國央行指出，由於經濟風險升高，利率按兵不動。企業投資打住，加上國際貿易緊張和全球經濟趨緩，都對對英國經濟成長造成衝擊。 英銀另外也在今天發布的通膨季報指出，隨著英鎊匯價滑落，加上無協議脫歐的可能性提高，英國經濟在2020年之前，恐將有33％的機率會落入衰退；而短期內經濟成長前景黯淡，「反映出脫歐積重難返的不確定性。」 (中時 ) #經濟 #英國 #脫歐 #英國經濟 #機率 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴森買星國最貴豪宅 04:102019/07/28 專題周報 新英相將赴蘇格蘭 壯大脫歐陣營 18:022019/07/29 國際 美Fed開會前夕 葉倫喊降息一碼 04:102019/07/30 財經要聞 庶民經濟要落實到口袋有感 04:102019/07/30 時論廣場 穆迪：新加坡今年經濟僅增1.5％ 20:182019/07/30 財經 匯率期貨趨勢專欄－新首相硬脫歐 英鎊走勢偏空 04:102019/07/31 證券．權證 訪北愛 英相強生踏進脫歐關鍵戰場 18:052019/07/31 國際 歐元區第二季GDP成長亮紅燈 貨幣刺激方案蠢動 22:152019/07/31 財經 硬脫歐纏身 英鎊7月跌逾4％ 04:102019/08/01 全球財經 英下院補選保守黨恐敗北 強生脫歐計畫過關難度升高 21:072019/08/01 國際 國際熱門新聞 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 陸美協商後 川普首推文：控陸等他下台 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 看不下去？美要介入日韓僵局 原因曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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