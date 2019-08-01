英國央行的貨幣政策委員會，今天以9比0全票通過，把基準利率維持在0.75％。但英銀也警告，受到脫歐前景不確定性的影響，英國經濟有三分之一的機率會落入衰退中。

英國央行指出，由於經濟風險升高，利率按兵不動。企業投資打住，加上國際貿易緊張和全球經濟趨緩，都對對英國經濟成長造成衝擊。

英銀另外也在今天發布的通膨季報指出，隨著英鎊匯價滑落，加上無協議脫歐的可能性提高，英國經濟在2020年之前，恐將有33％的機率會落入衰退；而短期內經濟成長前景黯淡，「反映出脫歐積重難返的不確定性。」

(中時 )