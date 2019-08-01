威力彩連44槓 下期頭獎上看16.5億元 22:142019/08/01 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩頭獎上看16.5億元，買氣激增、包牌客出籠；圖為台彩經銷商王瑛欐。(台彩提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚開獎，頭獎連續44期槓龜!受高額彩金的影響，台彩預估，下期銷售金額達4.6億元，頭獎累積上看16.5億元；若由1人獨得，不僅是今年最高單注頭獎，也是第四屆以來的第4高單注獎金。 威力彩第108061期今晚開獎，第一區中獎號碼依大小排序分別為11、24、25、31、32、37，第二區中獎號碼為08號。 (中時 ) #頭獎 #威力彩 #中獎號碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 越槓越迷人 威力彩連43槓下期15億 20:532019/07/29 財經 威力彩連43槓 下期頭獎上看15.2億元 23:202019/07/29 生活 連43槓 威力彩頭獎 下期衝15.2億 04:102019/07/30 財經焦點 16年買同一組號碼 老夫妻中頭獎 09:352019/07/31 日常 威力彩今日開獎 頭彩上看15億元 13:352019/08/01 財經 5-6月發票清冊出爐 16名幸運兒中千萬大獎 17:212019/08/01 財經 威力彩15.2億頭獎沒人搶到! 連槓44期逼近最長紀錄 20:532019/08/01 財經 幸運兒繳停車費20元中千萬 5-6月期發票千萬獎共16張 21:482019/08/01 財經 生活熱門新聞 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢 - 生活 下周有雙颱？專家曝這天是關鍵 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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