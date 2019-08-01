威力彩今晚開獎，頭獎連續44期槓龜!受高額彩金的影響，台彩預估，下期銷售金額達4.6億元，頭獎累積上看16.5億元；若由1人獨得，不僅是今年最高單注頭獎，也是第四屆以來的第4高單注獎金。

威力彩第108061期今晚開獎，第一區中獎號碼依大小排序分別為11、24、25、31、32、37，第二區中獎號碼為08號。

(中時 )