白冰冰最新專輯「愛到底」8月2日隆重推出，這陣子她忙著四處打歌，上電視節目、電台接受訪問，記者問她共出過幾張唱片？冰冰姐歪著頭慢慢算，從唱口水歌開始，到把每一首經典歌曲唱成台、日、國語版，直到擁有自己的代表作「唱祙煞」，而後的每首歌都有不錯口碑，包括「毛毛相思雨」「舞池」「蓋高尚」「請你著保重」「望無夢中人」「今夜的酒杯」「無緣的人」「醉情歌」「搭心兄」「我咧憨八擺」近期的「人生按個讚」「來去花蓮」「來去高雄」「甘甜女人心」等等！

白冰冰「煙火」完整版MV

原來白冰冰每年都推出一張專輯，今年剛好（我愛冰冰秀）搭檔主持人賀一航因病往生，新專輯中有首對唱歌叫「愛到底」，確定與賀一航的兒子曾治豪對唱，原本冰冰姐只是抱著幫好友後代，替他找一條演藝之路來栽培他、沒想到進了錄音室才發現，真的是撿到寶，因為曾治豪的歌聲別於一般的閩南語男歌手，有特色又有磁性，再加上有個性的外型，冰冰姐認為不但唱的好，也適合演八點檔男主角，因為兩人在拍MV時互動極佳。

但這首跨世代的情歌合唱，有段不為人知的插曲，因為兩人相差31歲，原先有拍影片規劃時冰冰姐就很擔心，特別找了一位正妹來配合曾治豪，冰冰姐負責演唱就好，沒想到影片一出來大家笑壞了，說看起來好像冰冰姐是小三，眼巴巴看著一對情侶在談戀愛，只好緊急重拍一次，效果卻是意外的好，31歲的差距不成問題，沒有違和感，冰冰姐還非常引以為豪！

這張專輯主打歌好聽外，暢銷創作人江志豐寫的一首歌「煙火」，淋漓盡致寫出白冰冰姐坎苛人生，配上MV，看過人都為之動容，覺得這首歌超有洋蔥！

一年一次的嘔心瀝血作品，冰冰姐希望大家能給在歌壇浮浮沉沉10幾年的曾治豪，一個最實質的鼓勵，8月2日新專輯正式發行，新歌的伴唱帶8月8日父親節在各KTV卡拉OK上架。

(中時電子報)