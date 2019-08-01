枋寮醫院雖有20餘年開腦技術，但因人力、資源不足，長年來並無法負荷屏南、恆春半島等病患的需求，但在成為建構恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院後，不僅與高醫、義大、萬芳等醫院合作24小時「救心救腦」，今年至今更成功替17人在1小時內進行開顱手術。
枋寮醫院指出，雖知病患的發病時間有不確定性，但因人力、設備等問題，長年來醫院的開腦手術都只在白天進行，所以別說恆春半島的病患，就連枋寮的也要後送轉診至屏北或高雄的醫院，而病患幾乎都在百公里的漫漫長路上錯失黃金救援時間。
院長蘇宜輝說，2年前枋寮醫院與恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、南門醫院商量如何建置完善的急重症處理，後討論出因枋寮地處後送動線中點，加上屏縣府與衛福部全力支持，枋寮正式成為「建構恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院計畫」的負責醫院。
他說，為了這個計畫，高醫、義大及台北萬芳醫院都投入協助，今年1月起，義大派1名神經外科醫師長駐枋寮，高醫及萬芳則在7月派駐心臟內科支援醫師，24小時緊急心導管團隊正式為屏南及恆春半島居民服務。
他開心地說，腦神經外科急症醫療啟動後至今7個月已有具體成果，腦部急症就醫有29名患者，其中緊急開顱患者有22人，而1小時內進行開顱手術的有17人，雖還有進步空間，但已令人愈來愈有信心，也愈趨放心。
(中時 )
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