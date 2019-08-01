枋寮醫院成為建構恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院後，不僅與高醫、義大、萬芳等醫院合作24小時「救心救腦」，今年至今更成功替17人在1小時內進行開顱手術。（謝佳潾攝）

枋寮醫院成為建構恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院後，不僅與高醫、義大、萬芳等醫院合作24小時「救心救腦」，今年至今更成功替17人在1小時內進行開顱手術。（謝佳潾攝）

枋寮醫院雖有20餘年開腦技術，但因人力、資源不足，長年來並無法負荷屏南、恆春半島等病患的需求，但在成為建構恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院後，不僅與高醫、義大、萬芳等醫院合作24小時「救心救腦」，今年至今更成功替17人在1小時內進行開顱手術。

枋寮醫院指出，雖知病患的發病時間有不確定性，但因人力、設備等問題，長年來醫院的開腦手術都只在白天進行，所以別說恆春半島的病患，就連枋寮的也要後送轉診至屏北或高雄的醫院，而病患幾乎都在百公里的漫漫長路上錯失黃金救援時間。

院長蘇宜輝說，2年前枋寮醫院與恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、南門醫院商量如何建置完善的急重症處理，後討論出因枋寮地處後送動線中點，加上屏縣府與衛福部全力支持，枋寮正式成為「建構恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院計畫」的負責醫院。

他說，為了這個計畫，高醫、義大及台北萬芳醫院都投入協助，今年1月起，義大派1名神經外科醫師長駐枋寮，高醫及萬芳則在7月派駐心臟內科支援醫師，24小時緊急心導管團隊正式為屏南及恆春半島居民服務。

他開心地說，腦神經外科急症醫療啟動後至今7個月已有具體成果，腦部急症就醫有29名患者，其中緊急開顱患者有22人，而1小時內進行開顱手術的有17人，雖還有進步空間，但已令人愈來愈有信心，也愈趨放心。

(中時 )