恆春旅遊醫院新任院長由花蓮醫院副院長徐國芳（前排左四）接任。（謝佳潾攝）

恆春旅遊醫院新院長佈達、由花蓮醫院副院長徐國芳走馬上任，他稱「自己與偏鄉很有緣」，在東部花蓮時也因人力缺乏經常需要到急診幫忙，他很珍惜可以在偏鄉服務的緣分，在未來的日子將與同仁們持續在醫療上努力，提升恆春的醫療品質。

徐國芳是急診專科醫師，畢業於中國醫藥大學醫學系，繼而台大醫療機構管理研究所碩士班、天主教輔仁大學商學博士班，台北榮民總醫院急診部訓練後，在衛福部桃園醫院、台北醫院擔任急診主任，後也在敏盛醫院國際醫療當副院長、財團法人恩主公醫院當急重部部長，急重症醫療資歷非常完整。

他在佈達後隨即展開認識醫院的工作，在了解醫院醫療運作情況的同時，也向一線工作人員加油打氣，同仁對徐院長的親切稱讚不已。

恆春旅遊醫院除部醫支援外，另與多家醫學中心合作，如高醫、高榮、高長、成大、義大，各支援醫師在不同專科領域發揮專長，如可在地乳癌術後及化療、腸胃道急症手術及照護、腦中風搶救等，除減輕社會成本外也受到民眾好評。

(中時 )