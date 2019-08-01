徐乃麟邁入60歲，給自己全新挑戰，加入17直播名人開講陣容，7月31日正式首播，主題「乃哥的家大公開」，他難得公開住了19年的豪宅，特別邀來阿Ben、徐小可夫妻、Albee、熊熊、伊梓帆等直播前輩助陣。徐乃麟一開播，立刻吸引大批粉絲上線看直播，1小時中留言狂刷2348則，讓他立刻竄升新人榜第1名，他開心直喊感謝，「我居然新人榜第1名，原本還想說我直播誰看。」

徐乃麟首度直播，帶著寶貝狗女兒「曼曼」一起入鏡，邀來幾位直播經驗豐富的藝人好友到家中下午茶，幾位都是首度來到他家紛紛驚呼，「好像樣品屋，這不是租的嗎？」徐乃麟透露房子已經住了19年，剛搬來時，附近內湖科學園區裡頭，辦公大樓還空空的，現在上下班時間塞車嚴重，他當初看中附近環境單純、戶數不多，加上4層樓內附電梯，為了讓年邁的爸媽上、下樓方便。

徐乃麟和狗女兒曼曼在家中形影不離。（17Media提供）

說到狗女兒曼曼，徐乃麟難掩慈父笑意，「我跟我老婆原本都牽手睡覺，自從5年前曼曼來到我們家以後，牠就睡我跟我太太中間，然後我抓牠的左手、我太太抓牠的右手，這樣睡覺。」他補充，「愛狗真的是受不了，像我出國以前都是想家裡的人，但有了狗以後，都想狗。」院子經他精心打造，大家一到院子興奮直喊，「好像來到峇里島，好適合網美來拍照喔。」不少看直播的粉絲留言許願，「想看BBQ派對、想看院子演唱會、想看做菜煎牛排。」

(中時 )