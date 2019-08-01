星座專家唐綺陽近日受TVBS《女人我最大》邀請，預測下半年度的工作運。感情運不太順的王少偉，印證「情場失意、工作得意」這句話，他透露上半年工作邀約不斷，他甚至必須取捨，唐綺陽大讚射手座好運下半年持續攀升。獅子座的小CALL工作運則不太順，只給自己30分，主持人藍心湄安慰她，「至少妳嫁人了。」樂觀的小CALL為自己打氣，「我也活得好好的。」

射手座的王少偉表示，他上半年工作運「氣勢如虹、一馬當先」，手邊有2個節目，又拍戲，可說工作滿檔，他給自己工作運為高分99分，剩下1分則是因為分身乏術，他笑說：「不只有演唱會的邀約，還有其他戲劇，因為下半年的戲劇讓我必須割捨本來的行腳節目，希望新戲能有好成績。」唐綺陽預測王少偉的射手座，下半年工作運是好運第2名，讓他現場笑到合不攏嘴。唐綺陽提及，射手座今年可以轉型，而且是轉到自己喜歡的型，所以能理解他為何不參加演唱會，因為想獨立、想讓人刮目相看。

獅子座小CALL透露工作近況。（TVBS提供）

小CALL盤點2019年的通告量，2月通告只有3個，月收入1萬多元，雖然很慶幸嫁人住婆家，不用付房租，但其實當下非常慌張。加上到了5月，通告量還是不如預期，她開始思考未來的工作規劃，經過朋友一番勸說，她轉戰網路，約婆婆一起直播做菜，剛開始只有幾人看，讓她備受打擊，但慢慢經營半年，人數慢慢增加，甚至有廠商看到她的努力。小CALL回想上半年工作差點落淚，「演藝圈已經不要我了。」藍心湄安慰，「如果沒有之前的低潮，妳怎麼會懂得未雨綢繆。」唐綺陽建議獅子座的小CALL，「危機就是轉機，不可以跟以前一樣，只要變得積極，機會很快就來了。」

(中時 )