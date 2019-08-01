台北市長柯文哲出來組黨，因效法偶像蔣渭水而取名台灣民眾黨，卻惹來蔣氏後人怒批，大綠小綠毫不留情批評。時力立委洪慈庸話說得正氣澟然，「如果因為他的執見，讓韓國瑜當選，那他真的對得起蔣渭水嗎？」對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪嗆問，連民進黨人都沒這麼義憤填膺，不知道她在悲憤什麼？

包正豪今在臉書上表示，柯文哲是否對得起蔣渭水，不知道，畢竟怎樣才算對得起，見仁見智，但是洪慈庸確定對得起民進黨。話說連民進黨人都沒這麼義憤填膺，不知道她一個時代力量立委在哪裏悲憤什麼？

包正豪認為，就算接受她的「大我小我論」，也是令他想不透為什麼要跨黨團結，難道全台灣都要像洪慈庸這樣沒自主性嗎？他解讀她的「大我」應該是：阻止國民黨重返執政，至於「小我」的認知，則是基於自己理念而參選。包正豪揶揄，至於參選是否為個人權利的問題，他揣想洪慈庸也不懂。

假設接受這個「大我小我論」，包正豪試著分析，那也該看誰有能力能夠擊敗國民黨吧！照現在局勢來看，柯文哲未必輸給蔡英文啊，那洪慈庸在悲憤什麼？萬一柯文哲比較強，那大我的名分就落在柯文哲頭上啊！到時候，洪慈庸會要蔡英文捨棄小我退選嗎？

包正豪最後說，洪慈庸既然甘作沒名沒份的民進黨側翼或附隨組織就去，何必嘴裡大義凜然呢！要出來演，也稍微認真一點，講點有邏輯的話咩！

(中時電子報)