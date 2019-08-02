一時以聯手封殺大陸電信巨擘華為的國際情報共享網路「五眼聯盟」7月30日促請科技大廠給予情報與警察等相關單位特別管道，以便取得如WhatsApp等加密通訊內容，以對付恐怖主義等問題。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，由美、英、澳、紐，以及加拿大等國組成的「五眼聯盟」情報分享網，7月30日於英國倫敦召開閉門會議，商討打擊恐怖主義與加密科技問題。一名參與的官員表示，當科技公司加強用戶通訊內容隱私之際，加密科技對情報單位有效打擊恐怖主義造成了挑戰。

報導指出，英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）私下表達對如對WhatsApp的擔憂，並引述內政部的聲明指出，需確保執法部門，以及安全與情報機構能夠合法獲取所需信息。2017年英國爆發倫敦橋恐攻，數名恐怖分子駕車在倫敦橋上高速衝撞行人，並且持刀刺殺無辜民眾。當時恐怖分子就是用WhatsApp進行聯繫，特別引起調查單位注意。

英內政部發表聲明說，「我們必須確保執法單位、安全與情報機構可以藉由特別管道，合法取得其所需資訊」。而英國負責監控電訊情報的「政府通訊總部」（GCHQ）先前已建議矽谷等科技業應該研發讓警察或情報機構在不知情情況下，加入群組對話的相關科技。不過，這項建議早受到科技公司、公民團體與資安專家強烈批評；但即使如此，執法單位與情報機構仍持續遊說科技業者。

以美國為首的「五眼聯盟」近期極力呼籲其盟友勿使用華為5G設備，聲稱恐遭北京間諜行為；不過，由於華為已在歐洲國家深耕已久，加上成本與品質考量，目前「五眼」之中明確宣布不使用華為設備僅有美、澳及紐西蘭，英國尚未明確決定，而加拿大恐等到大選後才會決定是否使用。

(中時電子報)