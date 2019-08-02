731交易大限之後，美國職棒大聯盟（MLB）例行賽來到球季最後三分之一賽程，各隊搶奪季後賽席位的競爭逐漸趨於白熱化。美聯、國聯6個分區中，戰情最穩定的當屬國聯西區龍頭洛杉磯道奇隊，繼去年摘下國聯冠軍之後，道奇目前以15場勝差大幅領先暫居國西第二的舊金山巨人隊，本季重返季後賽態勢篤定。

除道奇隊季後賽之路應可一馬平川外，洋基、雙城、太空人在美聯三個分區仍保持第一，但雙城於美中區在印地安人（外卡第一）步步緊逼下，領先差距已縮小至3場。國聯東區龍頭勇士隊和暫居次席的國民隊保有6 場半勝差的安全距離，而國聯中區的戰局則是一片混沌，小熊、紅雀目前並列首席，釀酒人以一場差距暫居第三，第四名的紅人與首席只有6場半差距，卡位並未完全絕望。

台灣運彩在八月第一週大聯盟比賽可望開放的11場單場或場中投注，應會鎖定戰情撲朔迷離的國聯中區賽事。3日凌晨率先登場的就是釀酒人前往風城芝加哥挑戰小熊的霸主地位。

兩軍此次三連戰，作客的酒鬼將由Zach Davies先發打頭陣，小熊則是左投Jose Quintana掛帥登板。Zach Davies目前戰績8勝4敗、自責分率3.56，本季與小熊對陣三次是1勝2敗，他上月28日主場迎戰小熊，主投5局僅被敲4支安打，但其中兩支是全壘打，慘失7分吞下本季第4敗，自責分率從原來的3.17飆至目前的3.56。

Jose Quintana戰績8勝7敗，自責分率4.47，今年三次和酒鬼遭遇，戰績0勝2敗，唯一逃敗的正是上月28日那場，他投4.2局掉3分後退場，藉隊友火力支援逆轉戰局後最終無關勝負。

運彩玩家們，若是從兩人的投球數據來分析，Quintana明顯落居下風，但棒球比賽有趣之處，就在於若只憑數據預測勝負恐怕難窺全豹，看看兩隊最近的表現再決定如何投注或許贏面更高。

(中時電子報)