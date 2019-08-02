interesting tidbit from Dave McMenamin on LeBron James post injury last season: pic.twitter.com/mgCYbAK1v5 — TheLakersReview (@TheLakersReview) July 29, 2019

《ESPN》資深記者麥克曼納明在節目上爆料，「小皇帝」詹姆斯上季遭逢腹股溝拉傷，雖然休兵17場後宣告傷癒復出，實際上詹皇卻還沒真正痊癒，如今經過休兵期的漫長休養，麥克曼納明強調新球季將可看到完全不同的詹姆斯！

「當詹姆斯上個球季從腹股溝傷勢復出後，他在場上掩飾著很多感覺，這意味著他仍在比賽中有所追求，畢竟當時湖人還在競爭季後賽門票，」麥克曼納明表示，「他想要確保自己能用所有方式影響比賽，但他確實無法拿出過往狀態。」

「隨著這次漫長的休息時間，以及整個夏天的身體恢復，畢竟心理層面上的精神煥發，跟身體健康同樣重要，我認為當新球季開始之際，我們將會看到一個不一樣的詹姆斯。」麥克曼納明的這番話，無疑是認定詹皇上季太急著復出了。

詹姆斯是在上季遭遇勇士的耶誕大戰，不小心造成腹股溝拉傷，隨後缺席17場例行賽，直到2月1日才告傷癒復出，可惜隨後詹皇打打停停，打完3月30日與黃蜂比賽，湖人就宣告他不打剩餘6場例行賽，提前讓他進入療傷期，目前他已徹底康復。

(中時電子報)