聞名全球的劍橋大學1名19歲女學生可蘭德（Alana Cutland）25日搭乘輕型飛機穿越馬達加斯加上空時，突然自1,130公尺高空墜落身亡，警方表示，可蘭德是自己解開安全帶、拉開機艙門一躍而下，儘管同行夥伴奮力攔阻，仍無法挽回她的性命。

英國《太陽報》（The Sun）報導，劍橋大學大二女學生可蘭德今年暑假自費前往馬達加斯加研究當地海岸螃蟹，上月25日搭乘輕型飛機要返回英國時，突然在高空中一躍而下，當地警方調查後發現，可蘭德是「故意跳機」。

The local police chief said that the student fell into a zone which is full of 'carnivorous Fossa felines'. https://t.co/ol8qI73Fi4 — The Sun (@TheSun) August 1, 2019

據當天同行的另一名乘客薔森（Ruth Johnson）及機長供詞，飛機自馬達加斯加西北部的Anjajavy起飛後10分鐘，可蘭德突然解開自己的安全帶，拉開右手邊的機艙門，準備一躍而下，薔森與機長見狀後死命抓住可蘭德的腳不讓她掉下去，薔森描述自己和可蘭德大約搏鬥了5分鐘，之後她真的筋疲力盡、氣喘吁吁，可蘭德就這樣從她眼前摔下去。

Madagascan police recreate the Alana's final moments while investigating her death.#AlanaCutland pic.twitter.com/nDB78lTBmQ — ItsBiography (@itsbiography) July 31, 2019

警方指出，可蘭德當時摔下去的高度大約是海拔1,130公尺，由於她摔下去的區域是相當偏遠的荒郊野外，草原上都是肉食性的馬島長尾狸貓，警方擔心可能永遠都找不到可蘭德的遺體。

可蘭德原本要在馬達加斯加進行為期6周的研究，不過計畫中途生變，提前在第8天中斷，警方指出，在訊問了可蘭德入住飯店的員工、飛機同行乘客與機長，同時查看了可蘭德的行李以及相關文件、訊息，他們判斷可蘭德此趟研究失敗，並且非常需要精神支持，她在8天的研究期間，偏執症狀就發作了5次，有目擊者指出可蘭德沒辦法掌控自己的私生活及研究，也沒辦法好好應對自己的低潮，研究期間她通常用電子郵件和父母聯絡，父母建議她中斷研究，並且和薔森一起飛回英國。

可蘭德父母31日發布聲明哀悼自己的女兒，他們說可蘭德是一個聰明、獨立的年輕女孩，任何認識她的人都會喜歡她。可蘭德的學校友人也相當震驚，他們描述可蘭德內外兼具，是他們見過最善良的女孩之一。友人指出，他們知道可蘭德上周到附近小島研究海床，不過後來雙方間的聯繫就中斷了，他們因而開始擔心最壞的情況可能會發生。

A 19-year-old student from England died after she fell from an airplane over Madagascar.



Alana Cutland was conducting research for an internship at the time of the incident. https://t.co/XWV1cUdvGo — New York Daily News (@NYDailyNews) August 1, 2019

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(中時電子報)