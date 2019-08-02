40分鐘2千箱完售！ 韓國瑜助攻賣金煌芒果。(影/中天新聞)

用新台幣支持小農特A外銷等級金煌(影/吳芳銘 高雄市農業局長 FB)

為了行銷高雄水果，韓國瑜又派農業局長北上購物台，這回賣的是金煌芒果，韓國瑜更是親自化身代言人，拍影片介紹並且力推金煌芒果。這些高雄改良種的金煌芒果，每顆重2.5台斤、果實飽滿碩大，好品質再加上韓國瑜的加持，ㄧ開賣40分鐘後，兩千箱金煌果就全賣光。

高雄市長韓國瑜上個月「每月一宿」，到茂林與原住民朋友們同歡，聽到他們因為地理偏遠+交通較困難，而使得在農業行銷上比較不容易達到效果，韓國瑜決定當超級行銷員拍影片，推薦桃源山區的金煌芒果。透過農業局，邀請網紅帶領攝影團隊，爬山涉水抵達復興部落的金煌芒果產地拍攝影片，就是希望 把族人們辛苦一年收成的農產品，推廣到世界各地。

高雄市農業局長吳芳銘臉書粉專也PO出影片，寫道：「種植在高雄市、素有高山秘境・市外桃源」之稱的原住民部落桃源區的大王金煌芒果，由布農族勇士用心呵護栽種，自然在欉熟成」。他特別形容芒果外型與口感，「果實碩大的比手掌大和臉長。果肉細嫩、少纖維又Q彈，散發著濃郁飽滿的香氣，果皮成均勻的黃橙色至黃綠色，香甜美味」。

吳芳銘邀大家用行動支持偏鄉在地原住民，尤其在莫拉克風災10週年前夕，特別有意義。網友見了韓國瑜與吳芳銘的推薦影片，紛紛留言大讚「韓市長最了解小老百姓的心聲，不像綠營吃香喝辣，每個肥滋滋…」、「那天老媽買了~好甜~」、「這麼棒的芒果，我也想超買」、「高雄的水果有韓市長推動~通通都賣光光」、「支持台灣小農，特別是原住民朋友」、「韓市長替農民賣水果、總統府官員走私香菸.....你會選哪一位啊？」、「一邊是一天到晚在做事的人、一邊是一天到晚在搞弊案的人」。

行銷桃源山區農產！ 韓國瑜拍影片賣芒果 (影/中天新聞)

(中時電子報)