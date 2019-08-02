台北市長柯文哲組黨，民進黨內分析柯選總統的機會已降到很低，主要是角逐國會席次保持政治能量。不過高雄市長韓國瑜研判，台北市長柯文哲組黨後，不但會以黨主席身分選總統，更將以黨主席身分帶領提名的立法委員參選人與友好無黨籍人士，投入總統與立委選舉。

台北市長柯文哲組黨，中央社引述民進黨內分析，柯選總統的機會已降到很低，主要是角逐國會席次保持政治能量。儘管黨內不看好其區域立委選情，但仍有綠委擔心，如果四處都是「三腳督」，等於是「白色子彈到處掃射」。

不過，國民黨總統參選人韓國瑜表示，研判台北市長柯文哲組黨後會以黨主席身分選總統，再帶領提名的立法委員參選人與友好無黨籍人士，投入總統與立委選舉。

根據中央社報導，韓國瑜在今天晚間播出的東森電視「平論無雙」連線訪問表示，他一直相信柯文哲會選總統，但剛開始未想到會組黨，研判一旦組黨後就會搶攻立委席次。

民進黨內人士分析，柯文哲選總統的機會已經降到很低。柯文哲想保有個人政治的能見度、影響力，不想在年底選戰缺席，如果沒有推立委參選人，只是去站台，會被邊緣化，所以要組一個黨有發言權，並推區域立委與不分區立委參選人，保持政治的能量與影響力。

國民黨內人士也表示，要特別注意黨內可能出走人士的動向，也要想辦法拉抬高雄市長韓國瑜選情，產生西瓜效應，減少柯文哲挖牆角的機會。

韓國瑜則研判，台北市長柯文哲組黨後會以黨主席身分選總統，再帶領提名的立法委員參選人與友好無黨籍人士，投入總統與立委選舉。

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(中時電子報)