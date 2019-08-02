一對年輕雙胞胎OL姊妹，姊姊個性內向，而妹妹活潑外向，但是兩人感情非常好，直到生日那天，她第一次參加妹妹的朋友為她們辦的夜店生日趴後，妹妹不告而別，姊姊回到家看的眼前的一幕，心碎了。

一名匿名的女網友在《Dcard》PO文分享自己痛心疾首的一段親經歷，她說，她的個性比較安靜不喜歡吵雜的地方，甚至對人群有些恐懼，所以從來不會去人多的地方，現在有一個對她很好的男友。

原PO說，但妹妹跟她相反，她很活潑，很喜歡交朋友，喜歡到處玩去夜店，妹妹換了很多男友，每一任她都來不及認識就換人了。

直到有一天她們的生日那天，妹妹訊息問她，朋友們要幫其慶祝生日辦在夜店，要她一起參加，原PO說，「這麼長久以來妹妹都知道我的個性的，所以從來不會找我去人多的地方，但那天直覺告訴我有哪裡不對勁，也許是雙胞胎的心電感應吧」

生日那天原PO說她一直覺得很奇怪，「男友說他那天要出差不能陪我去慶祝，但因為有妹妹在他很放心讓我去」，在大家都鼓勵下，她就跟著妹妹去了。

示意圖（ （達志影像/shutterstock提供）

到了夜店，由於原PO是第一次去，人又很多，她一直處於緊張的狀態，不說話面無表情的一直喝酒，找了個空檔她去廁所打電話給男友說想離開，男友卻一直要她待到結束，說難得生日好好玩先離開也不太禮貌。

這時原PO只好勉為其難的走回位子，但是沒有看到妹妹，問了朋友說是妹妹有遇到別的朋友在別的包廂，就去另外一位朋友包廂玩，結束後妹妹一直沒回來他們的包廂，原PO打電話給妹妹也是沒接，朋友們也一直說都大人了她會自己回家。

夜深，原PO拒絕妹妹朋友續攤邀請，自己叫了UBER回家，因為渾身酒氣，就先去洗澡，打開浴室卻見到地板是濕的，她覺得覺得奇怪，家裡沒人在怎麼浴室是濕的呢？難道是妹妹先回家了嗎？

於是她走去妹妹房間，房門打開充滿著酒氣，原PO看到她男友的背影，我最愛的男友，而男友手裡抱著的是她最親愛的胞胎妹妹，兩人相擁正在激情地翻滾著…。

原PO文中說，她一句話也沒說，把門關了起來，過了一下男友來她的房間認錯，說他出差完回來要給我一個驚喜，先到家等我回來，沒想到妹妹先回家了，喝的很醉，一把抱住我男友挑逗他，男友把持不住說因為妹妹跟我長的很像，他太想我了，於是就到妹妹房裡發生關係…….。

示意圖 （達志影像/shutterstock提供）

(中時電子報)