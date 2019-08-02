35元竟成分手導火線？男網友在PTT《Boy-Girl》版PO文表示，最近他朋友很認真考慮要跟女友分手，原因在於2人日前去吃了1015元的大餐，男方出了1000元，剩下15元則是女友付款，男方拿找零的錢去買飲料，女友卻因此與男方大吵一架，讓男方覺得很傻眼。

男網友表示，自己的朋友跟女友去吃火鍋，結帳時金額是1015元，男方拿了1000元出來，但身上已經沒有零錢，於是女方拿了50元結清，接著男方就趁著女友講電話的空檔，拿找零的35元去買了飲料喝，沒想到女友看到後當場抓狂，男方則是覺得很傻眼，兩人因此大吵一架，還鬧到要分手的地步。

原PO在文末表示「感覺男生要拿錢應該要禮貌告知一下，但為了這種事吵架真的很無聊」，底下網友也紛紛熱烈討論，但幾乎一面倒砲轟女方：「直接分了吧」、「出15元吃大餐好意思哦」、「不要分好，這種公主放出來會危害人間」、「感覺女的早就想分了，只是再找理由」、「找錢也不是要給女方啊，告知啥，出50元還敢計較」；但也有人表示「禮貌上要說一下吧」、「感覺女方不是計較35元」、「付款你情我願，但沒告知就不對」。

(中時電子報)