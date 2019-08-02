自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

台北市長柯文哲今日宣布籌組台灣民眾黨，消息一出，即有反對聲音，時代力量的立委林昶佐、洪慈庸即因支持蔡英文連任，林退黨要求黨中央別支持柯文哲；洪則要柯放下小我，想清楚組黨真的對台灣好？更有「柯粉」轉「柯黑」，準備在創黨大會當天8月6日鬧場，到現場舉辦「柯文哲周邊產品拋棄大會」。

「柯文哲周邊產品拋棄大會」由網路名人「音地大帝」發起。他表示，「經過一段漫長的惺惺作態，柯文哲總算不顧市長任期還有三年半的責任，忍不住要宣布組黨選總統囉！曾經是柯粉的你，曾經把柯文哲視為台灣政治新希望的你，現在是否覺得起賭爛，想要一把火燒掉你曾經買過的周邊產品呢？與其獨自在家燒毀，不如拿來『柯文哲周邊產品拋棄大會』，跟大家一起拋棄柯文哲，在柯文哲組黨大會的同時向柯文哲說道別，來參加的朋友都可以獲得免費的柯學糖一包喔！自己不能來也可以委託朋友來，不管是早就覺醒的柯黑或是現在才覺醒的柯粉，都歡迎來參加！」

不過，仍有許多「柯粉」不變心，留言：「上次沒買到，可以便宜賣嗎？...反正都要丟了，拜託🙏誠心誠意想收購」、「來來來，你討厭的全新的東西交出來少廢話」、「可以寄給我嗎？感謝」、「誠收您們不想要的柯屁小物/競選商品，燒了會汙染空氣，可以考慮送我都收全收」、「可以給我嗎？要在哪丟，快說一下！」。

#2020大選 #柯文哲

(中時電子報)