造謠網友手寫道歉信曝光。(取自微博)

陸網日前突然瘋傳江蘇衛視將暫停與台灣藝人合作的消息，最終證實為假消息，江蘇衛視更發出官方聲明，將對造謠網友追究法律責任。而這位造謠網友眼見事情鬧大，昨日也透過社群網站PO出一封手寫道歉信，稱自己深感懊悔，也希望大家別再轉發不實消息。

造謠江蘇衛視抵制台藝人的網友，昨日透過社群網站發出了一封手寫道歉信，內文透露已和江蘇衛視的律師聯絡上，對於造成如此惡劣後果，至上深深歉意，也坦言自己並非電視台內員工，一切消息都是他所編造，並非事實，對於所作所為相當後悔，懇請大家別再轉發不實消息。

只能說造謠代價高，因為這位網友不僅無法用一封道歉信平息外界怒火，還恐怕要吃上官司，還成為其他大陸網友攻擊目標，「造成的這麼大的恐慌，只道歉就可以了？」、「寫的這爛字，確實是像幹這種事的人」、「不行，要告他！！讓他付出代價」、「字太醜了，不原諒」。

對於網傳江蘇衛視自8月將結束與台灣藝人一切合作，江蘇衛視事後透過官方聲明嚴正闢謠，表示該內容完全是惡意捏造的謠言，江蘇衛視從未有前述之行為，且該發文網友亦非江蘇衛視員工，要求相關人立即停止轉載、散播謠言，己方將依法追究相關人員法律責任。

(中時電子報)