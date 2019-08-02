資深媒體人董智森。（圖／取自九八新聞台Youtube頻道）

董智森今（1）日在《news98》廣播節目指出，台灣民眾黨過去日據時代是蔣渭水創辦，蔣渭水是國民黨前身--同盟會會員，蔣渭水當然挺中國，最崇拜的人是孫中山，是統派，號稱台灣孫中山，主張台灣回歸中國懷抱。

柯文哲知不知道這些？董智森認為，柯文哲可能不知道，雖然柯不是壞人，但柯文哲政績在哪裡？

柯文哲今早慎重開記者會說明組黨，董智森說成為笑柄。

柯文哲在北市府開記者會，董智森質疑，在公家機關可以宣布自己的事嗎？馬英九很小心，根本不會如此。董智森痛批，柯文哲政黨還沒成立，就在占公家便宜！

董智森笑稱，柯文哲組黨，地點就錯了，又去貼蔣渭水，但蔣渭水是統派！「渭水」在陝西啊！「涇渭分明」就是在講陝西兩條河。而日據時代台灣的文人都是統派！恨日本人恨得要死。

董智森也直指，蔣渭水組織台灣文化協會，辦台灣民報，看到孫中山聯俄容共，蔣也成立台灣工友聯盟，這是左派。

柯文哲如果與郭台銘合作，董智森分析，這會有力量，但柯文哲不會選總統，但仍會參與此次選舉。

董智森說，柯文哲現在很討厭民進黨，罵民進黨沒價值、沒科學專業！柯也鼓勵郭台銘出來選，拉抬台灣民眾黨立委席次，將來立法院三黨不過半，柯文哲台灣民眾黨就可以舉足輕重。

董智森笑說，柯文哲宣布組黨，但今天鬼門開！

#2020年大選,柯文哲

(中時電子報)