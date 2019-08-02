如今鄧佳華也不甘寂寞，向館長下戰帖。他在2年前和吃屎哥就因輪流與國中少女舌吻還拍片上傳，向家屬下跪、互甩巴掌道歉。 (圖／影片截圖)

又有網紅要跟館長PK。上月底「吃屎哥」游兆霖因屢次挑釁館長還嗆要PK，慘遭館長爆打，如今游兆霖的好麻吉「FBI帥哥」鄧佳華不甘寂寞，在昨天(1日)拍影片嗆館長PK，還嗆「害怕吧館長，你會輸很慘」。

網紅鄧佳華拍攝影片向館長下戰帖，影片中鄧佳華先是出拳宣戰，接著更模仿《航海王》，大喊「霸王色、見聞色、武裝色」，表示自己會使用霸氣，嗆「害怕吧館長，你會輸很慘」，接著比了個倒讚。

網友紛紛表示「想紅想瘋了」、「為什麼不怕死的人這麼多」、「可惜館長都不攻擊頭部，不然想看你爆牙被打斷」、「我想看你跟吃屎哥打」、「滾啦，我還在等志成哥哥」。對此館長似乎不想與鄧佳華糾纏，直播中表示「繳100萬保證金跟徒弟打、跟他打則要繳1000萬」。

事實上鄧佳華與游兆霖交情似乎不錯，2年前更曾因交互與國中少女舌吻拍片引發軒然大波，為了求家屬原諒撤告，兩人在鏡頭前下跪互甩巴掌求饒過，但在風波過了後，兩人繼續以極端方式炒知名度，也讓人搖頭嘆息。

(中時電子報)