一名女大生搭飛機時，不知道為何竟然強行開啟機艙門，自5000英呎的高空輕生，雖然屍體尚未尋獲，但警方估計她的屍體就算沒摔到稀巴爛恐怕也會成為肉食動物的大餐了。

一名就讀劍橋大學的女大生Alana Cutland，就讀生物學系的她到馬達加斯加研究完一種特殊的螃蟹，搭飛機從馬達加斯加回家途中，卻突然解開安全帶，打開飛機機艙門輕生，過程中同學、機長試圖阻止並且拉住她，但無奈Alana Cutland奮力抵抗，最後不幸從高空墜下在馬達加斯加的大草原。

Daily mail報導，Alana Cutland原先計畫要在馬達加斯加當地待六週，但後來她跟家長不愉快的討論後，決定8天後就跟著朋友們一起離開。警方調查發現，死者疑似是在研究的工作上受挫，而且無法處理好自己的壓力，她的友人也表示，死者曾多次寫信向父母尋求精神上的幫助，但仍無法有效的處理好自己的壓力。

雖然警方積極的調查，但警方也表示Alana Cutland的屍體墜在充滿肉食性動物的草原上，恐怕早已屍骨無存了。

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