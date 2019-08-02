電影《緝魔》記者會，圖為演員邵雨薇出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員邵雨薇出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員莊凱勛出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員莊凱勛出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)

電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)
電影《緝魔》記者會，圖為演員傅孟柏、邵雨薇、莊凱勛、吳翔震出席。(陳俊吉攝)

(中時 )

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