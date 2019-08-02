法國輕奢品牌Sandro 2019年秋冬，融合80年代的古典巴黎與美國德州達拉斯街頭牛仔，讓造型優雅與率性並存。

Sandro 2019年秋冬系列。（Sandro提供）

飄逸的碎花連身裙、披上千鳥格紋的短褲套裝，優雅的金鈕釦粗花呢外套以牛仔布和皮革拼布重新演繹，展現巴黎的復古華麗美學。另外連身裙搭配牛仔靴，寬鬆襯衫外套縫滿閃石，雙面大衣添上流蘇，鏡面鉚釘、緞面、金銀紗、刺繡和羊毛皮，還有西部牛仔靴的印花裙裝，都是德州元素藏在細節。

Sandro 2019年秋冬系列。（Sandro提供）

Sandro靴子印花長洋裝 1萬6000元，領口鑲珠千鳥紋外套1萬8320元，Dani黑色長靴1萬9710元。（Sandro提供）

Sandro本季單品可見許多牛仔元素於其中。Sandro靴子印花襯衫8580元，撞色V領深紅色毛衣7190元，藍色牛仔褲8120元，Flame撞色運動鞋9050元，Petita豹紋肩背包1萬5070元。（Sandro提供）

林依晨日前出席活動身著的Sandro印花百褶襯衫洋裝，1萬3220元。（Sandro提供）

(中時 )