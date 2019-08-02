Sandro秋冬優雅又率性 巴黎女孩也可以是德州牛仔 03:012019/08/02 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國輕奢品牌Sandro 2019年秋冬，融合80年代的古典巴黎與美國德州達拉斯街頭牛仔，讓造型優雅與率性並存。 Sandro 2019年秋冬系列。（Sandro提供） 飄逸的碎花連身裙、披上千鳥格紋的短褲套裝，優雅的金鈕釦粗花呢外套以牛仔布和皮革拼布重新演繹，展現巴黎的復古華麗美學。另外連身裙搭配牛仔靴，寬鬆襯衫外套縫滿閃石，雙面大衣添上流蘇，鏡面鉚釘、緞面、金銀紗、刺繡和羊毛皮，還有西部牛仔靴的印花裙裝，都是德州元素藏在細節。 Sandro 2019年秋冬系列。（Sandro提供） Sandro靴子印花長洋裝 1萬6000元，領口鑲珠千鳥紋外套1萬8320元，Dani黑色長靴1萬9710元。（Sandro提供） Sandro本季單品可見許多牛仔元素於其中。Sandro靴子印花襯衫8580元，撞色V領深紅色毛衣7190元，藍色牛仔褲8120元，Flame撞色運動鞋9050元，Petita豹紋肩背包1萬5070元。（Sandro提供） 林依晨日前出席活動身著的Sandro印花百褶襯衫洋裝，1萬3220元。（Sandro提供） (中時 ) #德州 #巴黎 #牛仔靴 #連身裙 #外套 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國巴黎資產宣布陳能耀擔任台灣CEO 10:242019/08/01 財經 巴黎聖母院大火後重建 環境鉛汙染問題浮現 21:102019/08/01 國際 娛樂熱門新聞 胡瓜出手！謝忻偷吃阿翔暴哭懺悔2月 揭最新復出計畫 - 娛樂 他被館粉霸凌不忍了！怒揭館長慣用招數 網讚爆 - 娛樂 抓到了！造謠江蘇衛視抵制台星 他下場慘曝光 - 娛樂 邵雨薇遭2男星聯手迷姦 心結難解：「至今記得細節」 - 娛樂 女神收割機證實已婚！52歲吳大維吐娶妻主因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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