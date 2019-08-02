maje秋冬派對女孩玩起來 螢光粉綻放繽紛日常 03:012019/08/02 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國輕奢品牌的maje，2019秋冬就走派對女孩路線，以螢光粉為主打色，營造60、70年代女孩下班跑趴的繽紛生活。 maje添加了波希米亞精神於作品裡。maje佩斯里圖騰長洋裝1萬3680元，W20白色運動鞋1萬1360元。（maje提供） maje螺紋飛鼠袖短版毛衣1萬1590元，透膚亮片長裙1萬1590元，M Suede駝色麂皮包9740元。（maje提供） 白天崇尚波希米亞精神，夜晚則綻放性感迷人的光芒，刺繡、薄花呢、亮片和金銀紗巧妙點綴日常上衣，或是英格蘭的紅黑碎花、粗花呢和蘇格蘭格紋半截裙、佩斯利渦紋連身裙，打造日與夜的一體兩面的對照。此外設計師Judith Milgrom的博美狗Gipsy成為本季的新鮮圖像，成為上衣、鞋履的俏皮刺繡。 maje粉色皮革流蘇肩背包，價格店洽。（maje提供） maje黑紅歲花襯衫，價格店洽。（maje提供） maje W20白粉與灰色滾邊運動鞋，9050元。（maje提供） maje 2019年秋冬系列。（maje提供） maje 2019年秋冬系列。（maje提供） (中時 ) #女孩 #刺繡 #上衣 #派對 #螢光粉 也許您會感興趣 推薦閱讀 不一樣又怎樣 大腳女孩走天下 04:102019/07/29 藝文副刊 小優揪好姊妹參加遊艇趴！眾女星渾圓豪乳比火辣 17:052019/07/30 星光 下一個冒險 許書豪：娶妻 04:102019/07/30 娛樂新聞 離開查頓街二十九號之後（中） 04:102019/07/30 藝文副刊 娛樂熱門新聞 胡瓜出手！謝忻偷吃阿翔暴哭懺悔2月 揭最新復出計畫 - 娛樂 他被館粉霸凌不忍了！怒揭館長慣用招數 網讚爆 - 娛樂 抓到了！造謠江蘇衛視抵制台星 他下場慘曝光 - 娛樂 邵雨薇遭2男星聯手迷姦 心結難解：「至今記得細節」 - 娛樂 女神收割機證實已婚！52歲吳大維吐娶妻主因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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