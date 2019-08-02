法國輕奢品牌的maje，2019秋冬就走派對女孩路線，以螢光粉為主打色，營造60、70年代女孩下班跑趴的繽紛生活。

maje添加了波希米亞精神於作品裡。maje佩斯里圖騰長洋裝1萬3680元，W20白色運動鞋1萬1360元。（maje提供）

maje螺紋飛鼠袖短版毛衣1萬1590元，透膚亮片長裙1萬1590元，M Suede駝色麂皮包9740元。（maje提供）

白天崇尚波希米亞精神，夜晚則綻放性感迷人的光芒，刺繡、薄花呢、亮片和金銀紗巧妙點綴日常上衣，或是英格蘭的紅黑碎花、粗花呢和蘇格蘭格紋半截裙、佩斯利渦紋連身裙，打造日與夜的一體兩面的對照。此外設計師Judith Milgrom的博美狗Gipsy成為本季的新鮮圖像，成為上衣、鞋履的俏皮刺繡。

maje粉色皮革流蘇肩背包，價格店洽。（maje提供）

maje黑紅歲花襯衫，價格店洽。（maje提供）

maje W20白粉與灰色滾邊運動鞋，9050元。（maje提供）

maje 2019年秋冬系列。（maje提供）

maje 2019年秋冬系列。（maje提供）

(中時 )