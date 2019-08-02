編織三角包中好時尚，看得到阿美族一繩到底的藤編技法；纖維木器托盤使用研磨上的漆器工法，無一無二的花紋更顯優雅；線性穿透燈具透過LED光源與玻璃片組合，呈現繽紛光芒！在全球化、科技化時代，工業也能大量複製，3D列印出乎你想像！商品要如何吸引消費者目光，實用和美學都是關鍵，台灣美學＋嶄新創，「文化創意產業國際拓展計畫」(Fresh Taiwan)世界看到台灣！

「Kamaro'an」《編織三角包》。（圖取自台灣創意設計中心官網）

文化部主辦的「文化創意產業國際拓展計畫」(Fresh Taiwan)，自2012年起連續8年協助國內文創業者參與國際具指標性的設計展會，拓展國際市場及行銷台灣設計實力。今年Fresh Taiwan精選22家優質文創品牌，持續深耕歐美及東南亞市場，將參與包括8月「紐約禮品展」(NY NOW)、9月的「巴黎時尚家居設計展」(M&O Paris)、10月的「曼谷國際生活美學展」(Style Bangkok)。

文化部於發表「Fresh Taiwan」年度品牌主張及亮點活動，邀請本次參展獲得各界好評及大會青睞的參展品牌「bi.du.haev」及「Studio Smoll」分享如何鎖定海外市場的國際拓展經驗，引導參與者更進一步了解台灣品牌如何實踐拓展海外市場的夢想，記者會上也邀請文化部及品牌代表，以繽紛色彩「Highlight」夢想關鍵字，傳達今年台灣品牌前進國際市場的各項目標。

「濯濁有限公司」《纖維木器-圓托盤280》。（圖取自台灣創意設計中心官網）

2019 年「Fresh Taiwan」以「Highlight」（重點突出）全新品牌概念出發，以螢光線條作為設計元素，結合多彩自由的動態造型，傳達多元跨界、重點出擊的創意能量，表達Fresh Taiwan 持續精選並發表最值得被 「Highlight」的新銳設計品牌，以及在國際市場「Highlight」台灣的文化能量。

今年Fresh Taiwan也精選非常值得期待的新品，包括：[bi.du.haev] 入選巴黎時尚家居設計展會場內的指標展區「What’s New?」（新鮮貨），該區由業內頂尖專業人士策展，挑選並展示年度最出色的新產品，極具指標意義，該品牌的「TIPA茶器組合 臻藏版」將於九月登場展出；「Studio Smoll」今年首度進軍歐美設計市場，以不使用化學物質、注重環境友善的概念探索皮革應用，研發出以一張皮革摺出皮包的造型包款，讓消費者享受DIY的樂趣。

日本旅店Nibunno「Live In Taiwan Design (住在臺灣的設計裡)」主題展覽。（圖取自台灣創意設計中心官網）

此外，「Yenchenyawen design studio」擅長運用自然元素、異材質結合來創造質感與藝術性兼具的家飾，推出可供訂製的壁磚、開關面板及客製化名牌…等現代感家飾。「HMM」與春池玻璃合作推出「W Glass」玻璃杯新品，由台灣在地工匠手工製作，以玻璃染色工藝，呈現熟成的琥珀色澤，使用春池回收玻璃製造，體現循環經濟與友善環境。

另外，Fresh Taiwan於7月份規劃東京文化體驗及洽商活動，首度與東京知名設計旅店 「Nibunno」 聯手企劃「Live In Taiwan Design (住在台灣的設計裡)」主題展覽，嚴選台灣 15 個設計品牌於風格旅店Nibunno的展示廳與住房空間呈現，讓日本民眾體驗台灣兼具生活美感及實用性的產品。

(中時電子報)