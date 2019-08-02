拿出你的相機，來北海岸走走吧！定格美景，看富貴角燈塔懸日、野柳女王頭展風姿！由北觀處主辦的「看見北觀」采風攝影徵件活動，歡迎喜愛攝影或旅行的朋友踴躍報名參加。

愛搞軌的女王。（圖取自北觀處官網）

不用羨慕曼哈頓懸日之景，在交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)範圍內重要地標之一富貴角燈塔，近日也出現讓許多旅客及好「攝」之徒著迷的焦點-懸日景觀，當火紅的太陽緩緩落下，正好落在燈塔的正後方，在這樣的角度使人、燈塔與夕陽連成一條線，太陽將整個天空照的紅得看起來像是著了火一般，這樣的景象不用到國外，北海岸就可以看到「燈塔懸日」奇景。

期間限定即日起至8月20日，最佳觀測點為北海岸愛之船民宿至石門國小之間，因為每年只有這二十幾天才能捕捉到，目前每日皆吸引超過百名攝影愛好者及民眾追逐「燈塔懸日」美景。

北觀處轄內不管春夏秋冬抑或晨昏日夜也都相當精采，作為小鎮漫遊據點再合適不過，同時為了推廣北觀風情，讓大家看見北觀之美，由北觀處主辦的「看見北觀」采風攝影徵件活動，歡迎喜愛攝影或旅行的朋友踴躍報名參加，轄區內的地貌與山海美景多元，同時也能深入各小鎮村落，探尋人文風情所帶來的感動，俯拾即是皆是好素材，喜愛攝影更愛大自然與人文的朋友們，趕緊用鏡頭捕捉下北觀最美麗的瞬間。

「看見北觀」采風攝影徵件活動至8月30日截止，還未投稿的攝影同好們要把握機會，攝影主題分為「人文風情組」與「自然景觀組」，各組錄取金、銀、銅獎各1名、優選10名及佳作25名，總獎金高達32萬元，參加活動者可將作品沖印8X12吋彩色或黑白相片，以掛號郵遞方式連同報名表寄至本活動小組。

(中時電子報)