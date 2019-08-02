川普再發推特要對陸3000億產品從9月1日起課征10％關稅。

在指控北京正在等他下台要和民主黨總統交易絕無可能後，美國總統川普在8月1號下午2點半（台北時間8月2日淩晨2點半）推特宣布將會從9月1日開始對剩餘的大陸價值3000億產品課征10％的關稅。消息一傳出，美國華爾街股市股市從原本上漲近300點大幅下跌近300點，投資人灰頭土臉。

川普推特顯然對北京遲遲未向美國購買農產品非常不滿。他推特指出，美國談判代表剛剛返國。我們以為三個月前我們會達成協議。但很悲哀的，在簽約前中國決定重新談判。最近，中國同意大規模購買美國農產品，但至今仍未實現。另外，我的朋友習近平主席表示他將會停止吩坦尼賣到美國－也沒從未實現，很多美國人因此而喪命。貿易談判會持續，但美國將會從9月1日開始對剩下的3000億中國產品課征10％的關稅。原來已經課征的2500億產品的25％關稅不受影響。

川普還表示，期待繼續和中國保持正面對話達成全面的貿易協議。兩國的未來肯定光明。

川普的推特意味著新一輪的談判不但沒有延續G20達成的諒解，雙方回覆談判期間不加稅，反而又升高了貿易緊張態勢。川普又重拾了極限施壓的策略。

美國多家媒體都以頭條突發新聞的方式報道了這項震撼市場的重大消息。並且朝川普的決定將重創美國消費者的方向解讀。意味著包括iPhone各種電子產品和玩具都將不可避免的調漲價格。

稍早，川普推特表示北京正在等他下台，以和民主黨候選人達成協議。他用大寫表示：絕不可能！（NO WAY！）川普指出，“中國，伊朗和其他外國正在物色民主黨總統參選人，對於他們只有很小的機會在未來和民主黨總統達成協議“口水直流”！這樣他們就可以比以前更變本加厲的繼續剝奪我們深愛的美國”。絕無可能！（NO WAY！）

(中時 )