自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

時代力量為了大綠小綠之爭以及是否挺小英，引爆黨內路線分歧，與綠營陷入糾纏。作家蔡詩萍直指，台北市長柯文哲選擇此時組黨，無疑證明他仍是一位游擊戰的謀略高手。民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜真的要當心、若不能解決整合的問題，柯P就有可能進化升級為「柯P 2.0版」。

蔡詩萍在臉書指出，從一人市長到創黨，柯P有無可能進化升級為「柯P 2.0版」呢？柯選擇蔣渭水在1927年創立的「台灣民眾黨」，做為新黨的旗號，同樣有他很思維的策略。當然蔣渭水的後代很不高興，宜蘭縣的民進黨人趁勢作態，是可預期的反撲。但蔣渭水醫生從政，柯文哲醫生從政，這聯想總不能說錯吧！

他表示，綠營或者極力嘲諷柯P沒有資格談台灣民眾黨，藍營或者只關切郭台銘會不會靠過去與柯聯手，但其實應該要留意的是，台灣民眾黨在蔣渭水手裡創建，所要傳遞的訊息，是否有著當前台灣現實條件做背景？

蔡詩萍分析說，柯P特意挑選「台灣民眾黨」作為新黨標誌，就是要在民進黨「壟斷」台灣意識，以及國民黨「懷抱」大中華意識的兩強之間，各取一部分的資源，來調製他自己的中間政治色塊。尤其要注意的是，以蔣渭水、台灣民眾黨為基調的路線，很明顯，不致於被北京視為台獨路線，因而保留了日後對話的空間。

蔡詩萍強調，柯P的組黨之路雖然未必順利，但藍綠目前的確都有各自整合的問題，若不能解決，柯P的組黨，柯文哲的進化版就有被想像的推進餘地，這才是蔡英文、韓國瑜要高度提防的選戰變數，並不是柯文哲有多強，而是還有多少盲點要補強！

(中時電子報)