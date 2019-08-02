【村長直播】館長經不起評論起手式別人想紅

「館長」陳之漢在網路上擁有極大號召力，市議員詹江村也因為無懼大批館粉罵聲，數度與館長在網路上激烈互嗆爆紅，還因此被封為「村長」，擁有不少村民追隨。只是近來詹江村就不滿館粉霸凌嚴重，不僅打電話到他辦公室謾罵，還瘋狂在他臉書留言攻擊，在直播中怒揭館長慣用招數「經不起評論，起手式就說別人想紅」！

自詡為撥亂反正的詹江村，近日在直播中表示別說他講館長就叫他想紅，那館長一直在講韓國瑜、蔡衍明是不是想紅？更諷刺館長每次碰到自己言論出問題，人家對他言論提出質疑，就自稱是老百姓，可是當談起政治時，館長又稱自己是全台最有影響力的人。若詹江村所言不假，那館長自助餐可真是吃好吃滿。

詹江村更吐槽館長老是認為別人想蹭他，也想太多了，因為他也有評論蔡英文、蘇貞昌，不解館長想把風向往哪邊帶？「館長你在時事評論你就不叫蹭嗎？別人談你就叫蹭，你談別人就不叫蹭？是不是？只有你可以談別人別人不可以談你。」反問現在是只有紅的人才能評論時事？

雖然詹江村所說一席話，聽在館粉耳中很是刺耳，但村民們則是紛紛在影片下方留言力挺，「館長講吳宗憲都不是蹭！只有別人講他就是蹭！這什麼歪理？館長也愛斷章取義就批評，真的有時沒證據就胡亂批評！只會教壞一堆屁孩信他」、「館粉愛看又愛崩潰」、「館長什麼都抹紅這一招而已」。

(中時電子報)