私菸有幕後VVIP？檢8/1約談華航副總羅雅美

檢調偵辦國安特勤私菸案，1日再度約談華航前資深副總羅雅美、空中商用品供應營銷處前副總邱彰信，並傳喚空品處協理于堯及小組長黃川禎及4名證人到案說明。今（2日）凌晨1時30分，羅雅美被訊後請回；邱彰信則在今天凌晨2時許，被檢方以70萬元交保。

總統專機私菸案延燒！經檢方連日訊問，不少訂購者供稱訂菸主要是自用，多訂的菸品則是轉送或替同事或親友代購，沒有轉售牟利，而在押的少校吳宗憲、張恒嘉喊冤循例行事。檢方因要求訂購者說明代購情形，追查下游訂菸者身分，並以金流比對其供述。

羅雅美是前國安會秘書長邱義仁機要，也是蔡總統口中的「小美」；邱彰信是立委邱議瑩胞弟，2人分別是總統蔡英文2019年「自由民主之旅」的專機負責人。檢調在經過詢問後，認為華航空品處代理組長黃川禎、空品處協理于堯、資深副總經理羅雅美、副總經理邱彰信不能夠排除涉案，目前均依貪污治罪條例將4人列為被告。

其中黃川禎在7月25日時，裁定以20萬元交保候傳；于堯2日經複訊後，從證人身分被轉列為被告，裁定以50萬元交保；邱彰信則以70萬元交保候傳、羅雅美因有事證尚待釐清，被檢方暫時裁定以無保請回。

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(中時電子報)