韓家三姊弟童年照曝光！ 攝影師：韓國瑜真誠沒變（影/中天新聞）

上圖：2006年時，其中一場環島倒扁到雲林，韓國瑜是紅衫軍「紅衫軍」雲林副總指揮。下圖：這一張照片藏了李佳芬的愛！她摟著韓天、韓青，三人的幸福笑。（圖/翻攝自中天新聞）

雲林一位攝影師，從2006年開始，陸續捕捉韓國瑜一家的珍貴影像，現在畫面曝光，裡面不只有年輕時的韓國瑜夫婦，還包括韓冰、韓青、韓天童年時的萌樣。其中一張照片藏了李佳芬的愛！她摟著韓天、韓青，三人的幸福笑容感染了網友，還有人直呼感動。

中天新聞報導，雲林一名攝影師紅連明拿著一張照片說，這是2006年時，其中一場環島倒扁到雲林，韓國瑜是紅衫軍「紅衫軍」雲林副總指揮，紅連明說當時的韓國瑜就讓他印象深刻。

紅連明表示自己那年開始就對韓國瑜注意了，原因就是被韓國瑜散發強烈正義感的特質吸引，更加對他另眼相看。

他也幫韓、李兩家人留下許多珍貴影像，像是這一張李佳芬眼睛笑到瞇起來，摟著牙還沒長齊的韓天、以及韓青，母子三人笑開懷的這張舊照片，而這張照片過去尚未公開過。

紅連明說他看了這一張舊照，感覺李佳芬流露出一種有子女陪伴的那種幸福洋溢。而他更是指出自己拍人像已有三、四十年的經歷，他覺得韓國瑜的真誠、正義感始終如一。他對照檯面上其他總統候選人之後，認為還是只有韓國瑜一人，才能真正苦民所苦。

韓國瑜一家的舊照曝光後，尤其是李佳芬雙手一邊摟著一個心肝寶貝，一臉幸福的模樣，讓許多網友看了很有感，留言說「感動ing ~」、「說不出來的感動耶！」、「喜歡看他們一家人笑」、「2006年韓國瑜好帥」、「一路走來始終如一，這就是我一路支持韓總的原因」、「佳芬姊一直都很美」、「韓青小時候蠻漂亮的」、「對照扁家的那些嘴臉...差很大」。

(中時電子報)