川普威脅對陸加徵關稅 油價暴跌近8％ 09:142019/08/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普發出新關稅威脅，加劇與大陸間的貿易爭戰，市場擔心經濟減緩恐拖累能源需求，導致今天油價暴跌近8%，為4年多以來最大單日跌幅。 紐約市場西德州中級原油的9月期貨價格重挫7.9%或4.63美元，收在每桶53.95美元。 倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格大跌4.55美元，收在每桶60.50美元。 (中央社) #美元 #市場 #期貨價格 #原油 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 貿易戰苦主？路透：鴻海求售2744億廣州面板廠 - 國際 不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密 - 國際 鐵了心！川普沒在怕美股大跌 就要徵稅到這時 - 國際 劍橋高材生失控跳機亡 竟因疫苗引幻覺 - 國際 川普加關稅施壓 陸官媒回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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