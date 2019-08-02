美國總統川普發出新關稅威脅，加劇與大陸間的貿易爭戰，市場擔心經濟減緩恐拖累能源需求，導致今天油價暴跌近8%，為4年多以來最大單日跌幅。

紐約市場西德州中級原油的9月期貨價格重挫7.9%或4.63美元，收在每桶53.95美元。

倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格大跌4.55美元，收在每桶60.50美元。

(中央社)