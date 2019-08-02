不管是少年白，還是老年白，當自己看到第一根白髮，或不斷滋長的白髮時，心情總是很複雜。拔掉白頭髮是最本能的反應，但是真的「拔一根長三根嗎？」

醫生異口同聲地說，「拔多了，只會傷害毛囊，破壞周圍的組織，讓頭髮長不出來而已。」看來拔白頭髮並不是最好的選擇。

不過，現在的染髮技術進步，染料也比以前好，但以下3點注意事項，請務必留意：

1.要選擇合格的染髮劑，並做貼膚試驗，看看是否對染料過敏。

2.要注意染髮的程序，燙髮兩個星期之後才能染髮，而且在燙髮和染髮之後都要護髮。

3.不要在同一個地方重覆染髮，只要在新長出來的地方補色即可。頭髮一個月長1公分，所以3-4個月染一次頭髮是最合適的，既不會過度刺激髮質，也能達成美化的目的。

兵分三路 預防、減緩白髮的產生

白髮的預防和改善可以用中西醫的方式，從飲食、按摩頭皮與運動抒壓同時並進，由日常生活著手，做自己能做的，就算有家族的遺傳，白髮生長速度或許也能減緩。

1.吃預防頭髮早白的食物

●黑色食物

中醫認為黑色食物多入腎，腎顧好、血氣充足，髮色會比較烏黑。日常可多食用如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等食物。

中醫師楊素卿曾指出，她的一位年長病人，每天早上喝一杯牛奶沖泡的芝麻黑豆粉，約2年之後，不但落髮的問題得到改善，且新長出的頭髮都是黑色。

●維生素B12食物

西醫以營養觀點認為，多攝取維生素B12含量高的食物，對黑髮也會有幫助。維生素B12多存在於動物性來源，比方海鮮類如牡蠣與螃蟹、豬肝、魚肉、紅肉如牛肉、乳酪與雞蛋。

吃素的人可選擇胚芽米、小麥胚芽、綠葉蔬菜、堅果、藍莓、酵母粉等，也是植物性的維生素B12來源。

2.按摩頭皮

以梳頭的方式按摩頭皮，促進頭皮氣血暢通，讓營養充分供給頭髮生長。梳子以天然木頭或牛角材質為佳，較不容易拉扯損傷髮絲。由前額往後梳理，力道不要太大，以免傷害頭皮毛囊。

或者，也可以用雙手手指由前往後梳，並用指腹在頭皮上畫圈按揉，或 輕敲整頭頭皮，都可促進頭部的氣血流動。如果頭皮某一區域頭髮偏白，可在這個地方加強按摩頭皮。

3.運動紓壓

長期的壓力會使身體發炎，加快頭髮變白的速度。規律運動可以舒展身心，讓全身氣血運行順暢，達到頂端的頭皮，壓力紓解再加上血液循環變好，對改善白髮會有幫助。

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(中時電子報)