伍佰 & China Blue日前拍攝新歌〈原本當初〉MV，全員戴上五顏六色的假髮，搭配書店的陳設、螢光小物、水晶珠簾，以及七彩霓虹燈球，呈現閃爍迷幻的氛圍，青春活力十足，特別是51歲的伍佰戴上粉紅過肩長假髮，搭配認真、嚴肅的神情，相當逗趣。

此曲上演著各種衝突，從開場充滿祭典意味的鼓聲到結尾長達1分半鐘的吉他獨奏，旋律的原形是「哭調仔」，在伍佰的創作下華麗變身為很時髦的哭調仔，伍佰表示，「這首有台語味的國語歌，是我的一次文化的反擊。」他們在MV大跳當初舞，由舞感渾然天成的伍佰再度自編自創新舞步，之前火紅的花朵舞、火山舞，這次伍佰親自拍攝教學影片，粉絲透過分解版的動作學跳，之後也將發起相關網路活動讓全民齊跳當初舞，詳情請注意官方社群網站的公告。而被問及這次作品主要想傳達的訊息？伍佰說：「曾經付出就已經擁有。」新輯就是有人生感的情歌，而想說的話都在歌詞與音樂裡面。

伍佰推新曲。（環球提供）

(中時 )