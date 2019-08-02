@中國時報

●台北市長柯文哲昨宣布8月6日成立「台灣民眾黨」，前進立法院，柯P組黨如同對政壇拋出震撼彈，已使2020年大選情勢更加混亂。對藍綠政黨而言，「台民黨」將拉攏哪些藍綠人物將對2020年選情造成關鍵變化，民進黨立委許智傑形容，「搞不好真的會造成宇宙大爆炸。」

●為反制對岸限縮陸客來台自由行，行政院會昨核定擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，補助時間為9月到12月，自由行旅客住宿每房可獲1000元補助，若至離島自由行者，還可多用一次補助；團客部分，一人補助500元，至離島補助1000元；另蘇揆也核定跨部會第2波加碼，研議鬆綁國旅卡使用限制，方案2周內提出。內政部也宣布，即起放寬陸配親屬來台短期探親資格，三親等內血親的「配偶」，例如「大嫂、孫媳婦」等也能探親。蘇揆嗆大陸，雞蛋早已不放在同一個籃子。

●從諷刺垃圾不分藍綠，到點名藍綠都是垃圾，柯文哲有多不屑政黨政治，可見一斑。因此如今阿北組黨，是個人利益考量也好，是不得不的政治現實也罷，他終究一腳踩進了這個他看不起的垃圾堆。真是詭異的畫面啊！

●台北市長柯文哲將仿效蔣渭水醫師籌組「台灣民眾黨」，大陸學者指出，蔣渭水是在台灣歷史上，藍綠都認可的「最大公約數」，也代表著為台灣奉獻打拚的故事，加上蔣與柯同為醫師職業，柯選擇以蔣為標竿，可看出背後心思；若柯出征2020總統大選，學者認為對藍綠皆會產生衝擊，但對綠的影響會大於藍。

@旺報

●美國聯邦準備理事會（Fed）台北時間1日公布降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間從2.5%下調至2.25%，這是美國自2008年12月以來的首次降息。在Fed宣布降息後，包括巴西等4國央行及香港紛紛跟進降息，但中國人民銀行（大陸央行）則是按兵不動，沒有跟隨美國降息腳步。

●美國聯準會（Fed）宣佈自2008年以來的首次降息，調降25個基本點，不過聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）卻強調這並非是新一輪降息週期的開端，鮑威爾的說法，又激怒了美國總統川普，他隨後在推特上指出，「市場希望從鮑威爾和聯準會那裡聽到的是，這是長期且積極降息循環（lengthy and aggressive）的開始，如此才能使我們跟上中國、歐盟和世界上其他國家的步伐。」

●美國聯準會（Fed）1日出爐的降息政策，在全球股市的效應持續發酵。由於Fed主席鮑威爾強調，這次降息並非是長期貨幣政策寬鬆循環的開始，導致美股道瓊指數出現失望性賣壓而重挫333點，連帶亞股1日一開盤也是一片「跌跌不休」，盤面幾乎呈現一片墨綠；不過，專家指出，美國降息將令大陸央行的寬鬆貨幣政策更加打開，未來或有利股、債市回暖。

●美國聯準會（Fed）的「鷹派降息」，不僅沒有為市場刺激買氣，反而讓1日的全球股市灰頭土臉，尤其是上證指數，昨天的跌勢甚至一度逼近2900點關口，一時之間，投資人對於未來的布局充滿疑慮。不過，Fed此次降息靴子落地，對A股市場而言，是危機，也是轉機。就市場資金狀況而言，人行可望因此加大寬鬆政策，有利於資金流向股市，對現階段的A股而言，後市逢低配置的價值反而更為凸顯。

@工商時報

●美國聯準會（Fed）台北時間1日凌晨一如預期宣布降息1碼，同時決定提前結束縮表，但主席鮑爾在聲明後記者會強調，降息只是周期中的政策調整，並非啟動貨幣寬鬆循環，此被解讀成「鷹式降息」的發言，引爆美股尾盤湧現失望性賣壓，並拖累亞股周四全面下跌。

●美國聯準會（Fed）降息1碼，符合市場預期，但中央銀行1日公布第二季理監事聯席會議的議事錄摘要，多數理事認為，因應未來國內外經濟情勢變化，貨幣政策應維持適度寬鬆，且需預留未來可動用的政策工具。市場解讀，去年沒升、今年應該也就不降，預料至年底都不調整，將為連14凍。

●大陸官方於7月底無預警發出公告，指鑒於當前兩岸關係，從8月1日起暫停47個城市陸客個人遊試點。消息傳來，台灣旅行業品質保障協會預估，此舉將使來台陸客減少70萬人次，下半年的觀光產業將損失210億元，而首當其衝的民宿、包車業者等店家「很多人會很慘」。

●因應中國大陸暫停陸客來台自由行，行政院會1日快馬加鞭拍板「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，提早自9月1日上路，實施至12月底。這次擴大四項優惠方案，其中自由行住宿優惠，周日至周五每房獎助1,000元，離島則可加碼，不分平假日每獎助1,000元，每人多優惠一次。

(中時電子報)