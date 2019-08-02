川普威脅9月1日對近9.4兆台幣進口陸製品課徵10%關稅

美國總統川普周四說，他打算對包括鞋類、服飾、電子產品，還有其他消費品在內的剩餘3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，分析師和零售團體說，預定9月1日加徵的新關稅可能引發美國大規模關店潮，並迫使部份零售商提高價格。

瑞銀（UBS）5月分析預估，美國若對剩餘進口陸製品課徵25%關稅，可能會引發明年12,000家店關門。據商業地產巨擘高緯環球（Cushman & Wakefield）估計，最近一次美國的大型連鎖店關門高峰是在2017年，有近9,000家店熄燈。不過，和這次可能的關店潮相比，算是小巫見大巫。

而2019年至今，零售商關店數已超過7,500家，比去年所有的關店數總和還高。今年關掉數以百計店面的包括Dressbarn平價女裝、瑋倫鞋業（Payless ShoeSource）、Gymboree童裝，家多樂（Family Dollar）廉價雜貨店與Charlotte Russe服飾店等。

在今年第一季關店數字公佈後，瑞銀分析師索爾（Jay Sole）便指出，如今所看到的狀況已經比近20年都嚴重，他說，零售業所承受的壓力遠比大家所了解的更大。

而代表美國大型零售商的美國零售業領導協會（Retail Industry Leaders Association）的國貿副總裁夸奇（Hun Quach）說，這些關稅幾乎對所有的消費性商品造成衝擊。「簡單明瞭地說，這對進口陸製品新徵的10%關稅會直接衝擊消費產品與家庭預算。」

(中時電子報)