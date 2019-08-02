海尼根副牌「TIGER虎牌啤酒」在台中黎明路開了間旗艦店，賣海尼根系列啤酒及調酒，最近也推出冰沙和果汁，其中木瓜牛奶以冰塊、台灣本土木瓜和光泉牛奶一起調製，不加糖，走厚奶風格，濃郁木瓜香氣和濃濃奶味融和為一，又香又醇。
以貨櫃屋打造的虎牌啤酒，入夜後才營業，主要賣海尼根以及虎啤系列啤酒，以及各式特調啤酒，如Mijito摩西多，萊姆酒、半顆檸檬、薄荷葉加上汽泡水調製，消暑又清涼。炎炎夏日甚至推出啤酒冰沙，一款「藍柑橘海尼根冰沙」尤如融化的藍色冰山泡在啤酒海中，在盛夏中這一杯美到透心涼了。
對於不喝酒的消費者，當然不能只有雪碧、可樂，店家也研發木瓜牛奶、奇異果冰沙、綜合蘋果汁等果汁，木瓜牛奶是招牌，以冰塊、台灣本土種的木瓜和光泉牛奶一起調製，不加糖，走厚奶風格，濃郁木瓜香氣和濃濃奶味融和為一，又香又醇。
另一款新推出的奇異果冰沙，整顆奇異果和冰塊加上一點點果糖調製，冰冰涼涼、滿滿奇異果的酸甜滋味，還吃得到奇異果果粒，真是好過癮。
店名：虎牌啤酒
地址：台中市西屯區黎明路3段13號
電話：0926-895585
營業時間：PM6：00到AM2：00，周一公休
售價：木瓜牛奶90元
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(中時 )
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