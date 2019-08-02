PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

自比蔣渭水？！ 柯文哲創同名「台灣民眾黨」

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日將於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，為政壇埋下不確定隱憂。立委林昶佐旋即退黨，時代力量是否引發「退黨潮」引關注。網友直言，從「柯黑」與綠營名嘴氣急敗壞的態度來看，柯組黨最慘的就是民進黨！總統蔡英文恐三、四成票吋間消失，幾乎可保證蔡連任慘敗收場。

網友在PTT論壇發文《民進黨慘敗是不是決定了？》寫道：「柯組黨，目前從柯黑風向來看，顯然如預期般的氣急敗壞，紛紛跳出來譴責柯市長，而且還可以已經預言柯組黨會慘敗？但我說句實在話，我不管怎樣看，柯組黨出來最慘的一定是『民進黨』吧？小英幾乎快三到四成的票瞬間消失，這根本搞笑吧？」

該網友更表示：「想當初柯文哲被民進黨搞得死去活來，今天柯文哲用同一招報仇，根本合理。我站在讓民進黨垮台的立場，非常支持柯文哲組黨，幾乎能百分百保證蔡英文連任慘敗收場！從這個角度看，柯文哲組黨哪裡失敗？大成功啊！綠色名嘴幾乎跳腳一遍。」

文章一出，有人直言「韓國瑜穩穩的」；也有人認為「最慘的一定是時代力量」，被版主打臉：「時代力量有選總統嗎？他們泡沫化對台灣影響微不足道，但民進黨變成在野，多少人要失業，想了就開心。」

其他網友也紛紛回應：「芒果乾（亡國感）加產中」、「喜樂島還沒出手就已如此」、「從她幹掉賴清德那刻就註定這樣」、「能弄掉民進黨就爽」、「同意，小英落下就是爽」、「最好笑的是，柯根本就做他自己想做的事，DPP就順便滅亡了，真是廢黨」、「英粉真的害人害己害台灣，導致韓蔡對決的罪魁禍首」。

(中時電子報)