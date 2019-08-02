華盛頓中學高一學生陶品佑（中）「2019 IPRC國際智能程式機器人大賽」在自走車循跡組獲得第一名。（馮惠宜攝）

華盛頓中學國中一年級學生張義弘（中），參與台中市中小學資訊網路應用競賽中的Scratch程式設計組，首次參賽就獲得佳作。（馮惠宜攝）

華盛頓中學國中一年級學生王宥棋（中）在宏國德霖科技大學場「2019亞洲智慧型機器人大賽」國中自走車避障組獲第二名。（馮惠宜攝）

培養學生多元能力，華盛頓中學積極發展特色課程，其中「數位科技」課程，在數學教師王忠俊帶領下，多位高一學生從2018年參加全國創意智能機器人和全國自走車競賽屢創佳績，更在「2019亞洲智慧型機器人大賽」獲得金牌，打敗許多大學、科大及高職的學生，成為得獎隊伍中唯一的普通高中！

已進入第八屆的「2019 IPRC國際智能程式機器人大賽」，是全球重要機器人國際賽事之一，參賽者來自韓國、中國、香港、泰國、馬來西亞、台灣等隊伍。

此次華盛頓中學在比賽中大放異彩，9位參賽學生在高中職組自走車循跡組分獲1至5名，拿下4獎杯、9面獎牌，成績超越許多大學、科大、高職，還獲得團體第二名，更是唯一獲獎的普通高中。

主辦單位特別讚賞華盛頓中學參賽的車子所使用的程式是C語言。C語言是個十分強大的程式語言，最常應用在作業系統和韌體的開發及維護，其編碼方式和邏輯運算是C＋＋、C＃還有其他大多數語言的發展基礎，而它靈活高效的運算和豐富的功能性，以及可以跨平台使用的特點，也常常用來當作設備和軟體的橋樑成為了近30年來備受軟體工程師青睞。

「2019 IPRC國際智能程式機器人大賽」在自走車循跡組奪冠的高一學生陶品佑，從小未學過程式設計，進入華盛頓就學後開始接觸數位科技課程，只要有比賽他無役不與，其成績也從開始的佳作到第一名，他雖然現在才高一，但他已確立未來升學目標，朝資工系前進，比賽的成果就是他能力的展現。

華盛頓中學校長劉一欣表示，新的考招制度重視學生的學習歷程，華盛頓中學從國中開始引導學生發展與學科並重的興趣，「數位科技」課程包含數學、邏輯，以及手創等素養。學生能夠比賽中發光發熱，除了培養多元能力外，也替自己的學習歷程加上競爭力！

(中時 )