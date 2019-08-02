華裔後衛林書豪先前在台灣分享會上的「感覺被NBA拋棄」說法持續發酵，如今總算首次有他的暴龍隊友公開發聲，那就是上季跟豪哥處於競爭關係的暴龍後衛范維利特，「林書豪之前在球隊很棒，他會沒事的，也能站穩腳步的！」

范維利特是在洛杉磯一家餐廳外面被《TMZ》堵到，針對林書豪能否繼續在NBA打球，或是應該前往海外征戰，范維利特的回答是，「我想這應該取決於他自己，看他自己感覺可以做什麼，我再次重申他沒事的，他擁有足夠的天賦。」

先前已有崔楊、傳奇球星威金斯、納特羅賓生等人跳出來力挺林書豪，不過如今多了范維利特發聲，意義格外不同，畢竟當初暴龍就是因為范維利特指傷缺陣，才把林書豪加入陣中補強，但范維利特傷癒歸隊後，豪哥才逐漸被邊緣化。

《TMZ》也特別指出，光在過去紀錄來看，林書豪在他9年NBA生涯當中，已經累積超過6500萬美元薪資，算是很會賺了，如今即將年滿31歲，身為自由球員的豪哥，能否繼續出現在NBA的2019-20年球季，目前只能繼續等下去了。

(中時電子報)