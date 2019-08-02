今年731交易截止，最莫名其妙的輸家就是紐約洋基與紐約大都會。由於大都會買走了藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)，需要先發投手的洋基最後什麼都沒買到，打算賣掉先發投手的大都會最後卻多出一名先發投手，他們到底在幹什麼呢？

《紐約時報》作家Bob Klapisch爆料，其實大都會的如意算盤是從洋基嘴裡搶走史卓曼，再把史卓曼轉賣給洋基。大都會指名要洋基農場的外野手Estevan Florial和頭號新秀投手Deivi Garcia，洋基最後拒絕了。

簡言之，藍鳥當初開給洋基的價錢就包含Deivi Garcia，洋基不肯，大都會買走史卓曼之後又來跟洋基要Deivi Garcia，洋基也不肯，結果洋基就準備帶著(明星賽後)平均自責分率7.65的先發輪值進入季後賽了。

洋基小聯盟投手Deivi Garcia。(摘自MiLB官網)

洋基老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)寫信回覆《紐約郵報》表示：「很不幸這次沒能補強，但我寧願空手而歸也不要一個爛交易。我必須考量往後幾年的戰力平衡，不能放棄農場裡最好的幾位新秀。」

老闆所說的頂級新秀就是Deivi Garcia，這位20歲的右投今年升上3A，預定為未來的先發輪值，最快明年就能看到他登板。身高175公分的Deivi Garcia似乎是個奇才，被形容為傳奇投手馬丁尼茲(Pedro Martinez)那一類的人物，很快成為各隊覬覦的目標。球團總管凱許曼(Brian Cashman)因為捨不得這位新秀，讓洋基在談判中動彈不得。

球迷想要的是拿冠軍，他們可能不在乎洋基是否留下Deivi Garcia。有人怪罪凱許曼過於保守，不過他謹慎的態度深得老闆讚賞。期待養傷大半季的前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)以100%狀態回歸自然不切實際，但洋基已別無選擇，凱許曼仍對此保持樂觀。

(中時電子報)