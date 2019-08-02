位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，最快今天晚上生成今年第8號颱風「范斯高」。（翻攝中央氣象局衛星雲圖）

七號颱風登陸廣西 台灣南部偶陣雨

（10:28 更新，第8號颱風范斯高生成）

受薇帕颱風外圍環流影響，台灣大氣不穩定，中央氣象局表示，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，桃園以南午後有局部雷陣雨，慎防「劇烈天氣」，甚至會有冰雹。至於在關島附近熱帶性低氣壓，持續增強，已於今天上午生成輕颱，為今年第8號颱風「范斯高」。

昨桃園龍潭下冰雹、高雄下雷雨，讓許多民眾驚訝不已。中央氣象局預報員劉沛滕表示，今(2)日台灣上空大氣不穩，與昨(1)日雷同，包括恆春半島、東半部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區尤其是中南部為多雲到晴午後有局部雷陣雨，甚至雷擊、強陣風、冰雹等。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今年第7號颱風薇帕雖然越南移動，但颱風外圍東南風已輸送水氣到台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨；西半部桃園以南需注意氣象局發布的「劇烈天氣」特報。各地不降雨時仍悶熱，北部氣溫約24至36度、中部23至34度、南部24至33度、東部23至35度。

至於目前在關島附近熱帶擾動，劉沛滕說，已於昨晚增強為熱帶性低氣壓，今天上午再增強為今年第8號颱風「范斯高」，但會往日本九州方向移動，對台灣無直接影響。

另外，吳德榮說，根據最新歐洲、美國模式，南海至菲律賓海面，下週會有3或4個熱帶系統發展，是否成颱須持續觀察。

(中時電子報)